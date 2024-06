Finale nacompetitie tussen Groen Geel en Bedum op sportpark de Kring van PKC’83

Foto Andor Heij. Groen Geel - ONR

De finale van de nacompetitie voor een plek in de tweede klasse tussen Groen Geel en Bedum wordt zaterdagmiddag gespeeld op sportpark De Kring van PKC’83.

Groen Geel hoopt te promoveren naar de tweede klasse. Bedum wil zich handhaven. Groen Geel won in de nacompetitie beide wedstrijden met 1-0. Eerst werd Hoogeveen verslagen en afgelopen zaterdag ONR uit Roden. Bedum won zaterdag ook al met 1-0 van Workum.

De wedstrijd begint zaterdag om 14.30 uur. Voor de finaleduels HFC’15 – Harkema Opeinde en Be Quick 1887 (zaterdag) – Elim is nog geen speelplaats bekend. HFC en Be Quick hopen zich te handhaven in de derde klasse.