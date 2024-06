Fietser naar ziekenhuis door aanrijding met personenauto in Beijum

Foto via 112 Groningen

Op de Kremersheerd in Beijum is woensdagavond een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto.

Hoe de botsing ontstond is niet bekend. De klap was hard, zo blijkt uit de schade aan beide voertuigen. De fietser werd vermoedelijk geschept, want de voorruit van de personenauto ging aan diggelen door de botsing.

Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis door een ambulance. De politie kwam langs om het ongeval op papier te zetten. De auto moest worden afgesleept.