FC Groningen trapt nieuwe Eredivisieseizoen af met thuiswedstrijd

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen speelt in de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisieseizoen thuis tegen NAC. De wedstrijd wordt gespeeld op vrijdag 9 augustus. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Het volledige speelschema is nog niet bekendgemaakt, het gaat alleen om de wedstrijden die in de eerste ronde worden gespeeld. De wedstrijd tegen NAC mag als opmerkelijk worden omschreven omdat zowel Groningen als NAC afgelopen seizoen promoveerden naar de Eredivisie. NAC eindigde in de Keuken Kampioen Divisie op de achtste plaats en bemachtigde daarmee een ticket voor de play-offs. In de nacompetitie werden Roda JC, FC Emmen en Excelsior verslagen. FC Groningen eindigde in de competitie op de tweede plaats en promoveerde daarmee direct.

Op zaterdag 10 augustus staan er vier wedstrijden op het programma waarbij Bekerwinnaar Feyenoord het in eigen huis opneemt tegen de derde promovendus Willem II. Ook op zondag staan er vier wedstrijden gepland waarbij Ajax tegen SC Heerenveen het voetbalweekend afsluit. De rest van het speelschema 2024-2025 wordt op woensdag bekendgemaakt.