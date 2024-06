FC Groningen start voorbereiding op het nieuwe seizoen

Foto Andor Heij. FC Groningen

De kop is er af voor FC Groningen. Onder fraaie weersomstandigheden en een paar honderd nieuwsgierigen langs de lijn werd zaterdagmiddag op sportpark Corpus den Hoorn de eerste training afgewerkt.

De complete selectie die de promotie naar de eredivisie afdwong was aanwezig. De spelers die in principe weg mogen, waaronder spits Kevin van Veen, waren afwezig. Zij trainen mee met de beloftes.

Nieuwkomers

Er waren twee nieuwkomers te zien. De IJslandse aanvaller Brynjolfur Willumsson en doelman Ettienne Vaessen. Willumsson kwam over van het Noorse Kristiansund BK en Vaessen van RKC Waalwijk.

De spelers werden één voor één aan het publiek voorgesteld, waarop de training begon met onder meer een positie en combinatiespel en een onderling wedstrijdje. Na afloop konden de handtekeningenjagers hun slag slaan.

Voorbereiding

Woensdag wordt in Norg tegen GOMOS de eerste van een rij oefenwedstrijden gespeeld in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het echte werk begint op vrijdag 9 augustus. De mannen van trainer Dick Lukkien ontvangen dan NAC in de Euroborg, dat net als FC Groningen naar de eredivisie is gepromoveerd.