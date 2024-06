‘FC Groningen dreigt talent Jorg Schreuders kwijt te raken’

Foto: FC Groningen

FC Groningen lijkt het 19-jarige talent Jorg Schreuders kwijt te raken. Dat meldt Voetbal International.

De aanvallende middenvelder heeft de afgelopen weken regelmatig met de club gesproken over een contractverlenging, maar de partijen zijn er nog niet uitgekomen.

Schreuders begon bij Be Quick 1887 en stapte over naar de jeugdopleiding van FC Groningen. Hij was één van de jonge spelers die zorgde voor de heropstanding van de club, waardoor Groningen promoveerde naar de eredivisie. Schreuders speelde dit seizoen 29 wedstrijden voor de FC en scoorde vijf keer.