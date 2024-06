Fans zien achter doeken en hekken Oranje winnen, in Gelkingestraat pakt een dweilorkest uit

Hekken en doeken in de Poelestraat. Foto: Rieks Oijnhausen

Een groot volksfeest werd het zondag niet in de binnenstad. Achter doeken en hekken zagen voetbalfans Oranje met 2-1 winnen van Polen. Op andere plekken probeerden ondernemers er het beste van te maken.

“Bij De Negende Cirkel aan de Poelestraat heeft de uitbater hekken geplaatst en doeken opgehangen zodat je vanaf de straat niets kan zien”, beschrijft een fotograaf de situatie. “Achter de hekken is het een gezellige bedoening. Vanaf straat lijkt het vreemd.” Horecagelegenheden hebben toestemming om de wedstrijden op hun terrassen te laten zien, maar daar gelden wel strenge regels voor omdat het niet een evenement mag worden. Zo mag een televisiescherm niet groter zijn dan 55 inch en mag deze vanaf de straat niet zichtbaar zijn. Dat er streng gehandhaafd wordt, merkte de uitbater van De Negende Cirkel vrijdagavond. Terwijl een aantal mensen naar de openingswedstrijd zaten te kijken kwamen handhavers langs om aan te geven dat de wedstrijd vanaf straat zichtbaar was. Daarop werden er doeken en schermen geplaatst.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

In de Gelkingestraat werd er met een dweilorkest uit Roden een feestje gevierd. Foto: Rieks Oijnhausen Voor de wedstrijd komende vrijdag heeft de uitbater zanger Kevin Parré uitgenodigd. Foto: Rieks Oijnhausen

Alex Zwart (Café De Doos): “Ik heb nagedacht wat er wel mogelijk is”

De situatie in de Poelestraat is een heel contrast met het beeld in de Gelkingestraat. Alex Zwart runt daar café De Doos: “Ik snap de frustratie en het is jammer dat de gemeente tegenwerkt. Maar ik heb de afgelopen dagen nagedacht wat er wel mogelijk is. Ik ben al ruim twintig jaar ondernemer en dit evenement is voor ons belangrijk. Na een vreemd WK dat in de winter plaatsvond en de coronajaren hebben we behoefte aan een mooi evenement. Ik heb daarom een dweilorkest uit Roden ingehuurd en zij hebben voor de wedstrijd, tijdens de rust en na afloop op straat muziek gespeeld. Dat was ontzettend gezellig.”

“Alle vertrouwen”

Zwart spreekt van een mooie middag: “Het oranjegevoel begint nu echt te komen. Hoewel de middag helemaal niet leuk begon. Dat je op een 1-0 achterstand komt was een domper. Dat is echt even slikken. Maar de gelijkmaker in de eerste helft en uiteindelijk het winnende doelpunt in de slotfase van de tweede helft heeft veel moed gegeven. Het was en is een mooi feestje in het café geworden. De sfeer is goed. En ik heb er qua verdere verloop van het toernooi ook alle vertrouwen in.”

“Kevin Parré komt vrijdag optreden”

Ook komende vrijdag zal er in het café worden uitgepakt wanneer Nederland de tweede groepswedstrijd speelt. “We gaan vrijdag om 20.00 uur de deuren openen. Ik heb zanger Kevin Parré uitgenodigd. Die komt vooraf, tijdens de rust en na afloop zingen. En dan gaan we er een mooi feestje van maken. En hoe die avond gaat verlopen. Kijk. Van tevoren zijn we een beetje voorzichtig. Kan dit elftal presteren? We hebben vanmiddag gezien dat er veerkracht is. Ik verwacht dat het vrijdag een fantastisch feest gaat worden en dat we een heel mooi toernooi gaan beleven.”

Arend Winter (The Entertainer): “Voor ons is dit ook een feestje”

Het dweilorkest dat de Gelkingestraat onveilig maakte is The Entertainer uit Roden. Arend Winter is van het orkest: “Voor het publiek is het een feestje maar voor ons is het ook een feestje om hier te mogen spelen. We hebben oranjefeestnummers gespeeld als Viva Hollandia. En uiteraard klonk ook de Oranjebewaarder van Marco Schuitmaker. Dat Nederland vanmiddag gewonnen heeft is natuurlijk helemaal geweldig.” Op de vraag of het orkest de komende weken vaker aan zal treden in Stad moet Winter ontkennen: “We zijn nog niet gevraagd maar we staan daar wel voor open. Muziek maken is onze hobby. En om dit in de binnenstad te kunnen doen is geweldig. Dus men mag contact met ons opnemen.”

Forum Groningen

Op straat zijn waren er geen grote schermen mogelijk. Daarentegen kon de wedstrijd wel bekeken worden op schermen in Forum Groningen en in De Oosterpoort. Een fotograaf vertelt dat het in Forum met technische problemen gepaard ging. “In de eerste helft was er alleen beeld en geen geluid. Heel druk was het ook niet. Ongeveer vijftig mensen hadden plaats genomen op de tribune.”

Vrijdag speelt Oranje de tweede wedstrijd. Om 21.00 uur speelt het dan tegen Frankrijk.