Explosie bij woning in Ulgersmaborg, politie zoekt getuigen en camerabeelden

Foto via Politie.nl

Bij een woning aan de Marjoleinstraat in Ulgersmaborg heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsgevonden.

De explosie vond plaats rond 02:40 uur in de nacht. Niemand raakte gewond, maar de explosie zorgde wel voor schade aan de deur van de woning. De politie denkt dat de explosie mogelijk is veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

Bij de woning wordt sporenonderzoek gedaan en agenten praten met omwonenden. De politie roept getuigen en omwonenden die iets verdachts hebben gezien of gehoord op zich te melden. Ook is de dienst op zoek naar camerabeelden, bijvoorbeeld van een deurbel-camera of dashcam. Mensen met tips en beelden kunnen deze delen via dit formulier op de website van de politie. Tippen kan ook door te bellen met telefoonnummer 0900-8844. Anoniem informatie verstrekken kan via Misdaad Anoniem, bereikbaar via 0800-7000.