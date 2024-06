Erehaag voor overleden kroegbaas Arend Roggen op Meeuwerderweg

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij zijn afscheid uit de Oosterpoortbuurt vormden familie, vrienden en bekenden van Arend Roggen dinsdagmiddag een erehaag aan de Meeuwerderweg.

Het lichaam van Boone werd dinsdag overgebracht van zijn huis naar crematorium Ommeland en Stad in Eelderwolde. Tijdens de rit werd de Meeuwerderweg aangedaan, waar de rouwstoet even stilstond bij het café. Familie, vrienden en bekenden stonden langs de straat en legden bloemen op de rouwwagen waar het lichaam van Roggen in werd vervoerd.

De kroegbaas van café Boone overleed afgelopen vrijdag op 64-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Roggen werd ongeveer 24 jaar geleden kastelein van het café. Café Boone was een stamkroeg voor veel FC-supporters. Langs de route waar Roggens rouwstoet langsreed, stonden dan ook veel aanhangers van FC Groningen. Zij staken onder meer fakkels af terwijl de stoet langsreed.

De kroeg is inmiddels een paar weken dicht. Wat er nu met het café gaat gebeuren is nog niet bekend.