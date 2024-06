Eindexamententoonstelling Minerva dit jaar op tien plekken in Stad

Foto via Academie Minerva

Na een tweejarig uitstapje naar Scheemda is de jaarlijkse ‘Graduation Show’, de eindexamententoonstelling van Academie Minerva, vanaf eind volgende week weer te zien in de stad Groningen. Op tien plekken in Stad tonen 170 kunstenaars, ontwerpers en kunstdocenten hun afstudeerwerk.

De afgelopen twee jaar werd het werk van de kunstacademie in Stad vertoond in de voormalige strokartonfabriek in Scheemda, omdat Minerva de ‘verbinding met de regio’ wilde opzoeken. Dit jaar keer de expositie terug naar ‘haar wortels’, schrijft Minerva woensdagmiddag. De omgekeerde route van de afgelopen twee jaar, schrijft Minerva: “Het platteland treedt de stad binnen en andersom.”

De tien plekken waar de ‘Graduation Show’ plaatsvindt, zijn verdeeld over (voormalige) gebouwen van de kunstacademie, galeries en culturele instellingen. De verschillende locaties zijn vanaf volgende week vrijdag (15 juni) tot en met donderdag 20 juni dagelijks te bezoeken tussen 12.00 – 20.00 uur.

De opening wordt op de vijftiende gevierd met drankjes en optredens bij de locatie van Terra aan de Suikerlaan. Gedurende de hele week kan er ook kunst worden gekocht in ‘De Nieuwe Editie’, de winkel van de eindexamententoonstelling in het oude pand van La Cubanita aan het Zuiderdiep. Hier worden ook drankjes en hapjes geserveerd in een speciaal café. Op zaterdag en zondag kunnen bezoekers hier ook hun eigen meegebrachte textiel laten zeefdrukken.

