Einde voor Pro-Palestijns tentenkamp op Harmonieplein na ontruiming

Foto: Rick ten Care

De bezetting en de daaropvolgende ontruiming van een RUG-gebouw aan de Oude Boteringestraat betekende woensdagavond ook meteen het einde van het Pro-Palestijnse tentenkamp op het Harmonieplein. Daarmee komt er, precies een maand nadat de actievoerders hun kamp begonnen voor het RUG-complex, een einde aan de protestcamping.

Onder de demonstranten op de ‘camping’ gingen, na het tumultueuze eind de van de bezetting van een gebouw van de RUG aan de Oude Boteringestraat, al flinke geruchten rond dat er een einde gemaakt zou worden aan het tentenkamp. Kort na 21.30 uur bleken deze geruchten uit te komen, toen een flink politie-peloton (zes volgeladen busjes agenten) de Oude Kijk in ’t Jatstraat binnenrolde.

De agenten troffen het kamp leeg aan, nadat vrijwel alle actievoerders eieren voor hun geld kozen. De agenten restte niks anders dan het opruimen van het tentenkamp. Het deel van de straat waar het tentenkamp stond is afgeschermd voor verkeer en voetgangers met zwarte schermen.

Volgens aanwezige fotografen in het tentenkamp is het ‘een bende’ op het Harmoniecomplex. Agenten waden zich door bergen afval, tenten en andere achtergelaten spullen. De gemeente is aanwezig met wagens om de restanten van het tentenkamp af te voeren.