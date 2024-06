Egbert Modderman presenteert achtste schilderij voor Martinikerk

Foto: René Paas (via LinkedIn)

In de Martinikerk werd vrijdagmiddag het achtste schilderij van Egbert Modderman gepresenteerd. Het werk, getiteld ‘De zorg voor de schepping’ is de zevende en laatste in een reeks schilderijen, waar Modderman sinds 2017 aan werkte.

Het was feestelijk moment voor zowel Modderman én voor de Martinikerk. Commissaris der Koning René Paas verrichte de onthulling van het kunstwerk.

De zeven werken van barmhartigheid zijn in de christelijke traditie manieren waarop gelovigen barmhartigheid tonen. Het waren er in eerste instantie zes, allemaal gebaseerd op een uitspraak van Jesus in het Evangelie volgens Matteüs. Twee pausen voegden daar een zevende en een achtste aan toe. Paus Innocentius III deed dat in 1207 (op basis van een apocrif geschrift) en Paus Franciscus deed dat in 2016 nogmaals.

Het laatste werk van Modderman is gebaseerd op dit ‘werk van barmhartigheid’. Het draait voornamelijk om het tegengaan van vervuiling van de scheppingen van God en dan specifiek om de aarde.

Modderman is sinds 2015 de vaste huisschilder van de Martinikerk. De werken van de schilder trekken, zo stelt het bestuur van de Martinikerk, belangstellenden vanuit de hele wereld. Die bekendheid leverde Modderman in 2020 de BP Young Artist Award, een belangrijke prijs die elk jaar wordt uitgereikt door de National Portrait Gallery in Londen. Het was de eerste keer dat deze prijs naar een Nederlandse kunstenaar ging.

De werken van Modderman blijven permanent hangen in de kooromgang van der kerk. Vanaf maandag is de serie inclusief het laatste werk te bewonderen tijdens openingstijden van de Martinikerk.