Eerste tropische dag van het jaar ook in Groningen een feit

Het warme weer zorgde woensdagmiddag voor grote drukte op het stadsstrand - Foto: Erick Bakker

De eerste tropische dag van deze zomer in Groningen is een feit. Met de zon hoog aan de hemel passeerde de temperatuur op het meetstation in Eelde voor het eerst dit jaar de 30 graden.

De maximumtemperatuur kwam woensdagmiddag om 15:20 uur uit op 30.2°C in Eelde. De temperatuur bleef een paar uur boven de grens voor ’tropisch weer’ uitkomen. In de andere twee weerstations van het KNMI bleef de temperatuur (net) onder de dertig graden. In Nieuw Beerta piekte de thermometer op 28,2 graden en in Lauwersoog was het een stuk koeler dan in onze gemeente. Hier kwam het kwik niet hoger dan 23,2 graden.

Ook in de Bilt kwam de temperatuur net boven de 30 graden uit, waardoor voor heel Nederland deze woensdag geldt als de eerste tropische dag van het jaar.

Johan Kamphuis voorspelt ook voor donderdag temperaturen die op tropische waarden zouden kunnen pieken. De weerman van OOG denkt dat het vrijdag weer een stoel koeler wordt. Dit weerbeeld lijkt de dagen erna aan te houden.