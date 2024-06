Eerste profcontract voor Sven Bouland bij FC Groningen

Foto: FC Groningen

De 18-jarige Sven Bouland heeft een profcontract getekend bij FC Groningen. De verdediger heeft zich tot medio 2027 verbonden aan de club. Dat meldt de FC op haar website.

Bouland speelt al vanaf de onder-12 bij FC Groningen. Hij begon met voetballen bij JV Oosterwolde, de plaats waar hij nog altijd woont. Het afgelopen seizoen begon Bouland bij FC Groningen onder-18. Hij speelde ook al bij FC Groningen onder-21 en trainde bovendien regelmatig mee met de eerste selectie van coach Dick Lukkien. Spelen in het eerste kwam er echter nog niet van.

Sven Bouland: “FC Groningen betekent veel voor me. Ik kom hier al vanaf mijn jongste jeugd. Komend seizoen ga ik proberen aan te sluiten bij het eerste elftal en hoop ik me goed te kunnen laten zien en mezelf op termijn in de basis te spelen in Euroborg.”