Eerste kaarten Noorderzon vanaf zaterdag verkrijgbaar

Foto: Lucas Kemper

Aanstaande zaterdag 22 juni zijn de eerste kaarten voor de 34e editie van het Noorderzon Festival beschikbaar. Om 12.00 uur opent de online kaartverkoop via noorderzon.nl.

Het festival, voluit het Noorderzon Festival of Performing Arts & Society, vindt plaats van donderdag 22 augustus t/m zondag 1 september. De kaartverkoop verloopt in etappes: vanaf 22 juli komen de kaarten voor het overige programma beschikbaar. Vrienden van Noorderzon krijgen 24 uur eerder toegang tot de kaartverkoop.

Het programma van Noorderzon is opnieuw veelzijdig: comedy, dans, circus, theater, muziek, lezingen en een kinderprogramma. Verder zijn er weer de talkshows van De Linkse Mannen Lossen Het Op. Noorderzon vindt niet alleen plaats in het Noorderplantsoen, maar ook op diverse locaties in de binnenstad.