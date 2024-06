Eerste asielzoekers niet eerder dan half juni naar opvang langs A7

Foto: Jaron Bergsma

De opening van de nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in een voormalig kantoorgebouw aan de Eemsgolaan is met zeker twee weken uitgesteld. Dat schrijft de gemeente Groningen in een brief aan omwonenden en ondernemers.

De gemeente maakte de komst van de asielzoekers in het kantoorpand langs de A7 vorige week dinsdag bekend. Eigenlijk was het de bedoeling dat de eerste bewoners maandag al hun intrek zouden nemen in de nu nog tijdelijke opvanglocatie.

Maar de aankondiging zorgde voor onrust bij omwonenden en ondernemers uit de buurt, die vooraf niet op de hoogte waren gesteld van de komst van de asielzoekers. Een informatiebrief voor omwonenden is, in ieder geval bij een deel van hen, niet of veel te laat bezorgd.

Wethouder Molema liet zaterdag al weten dat de ingebruikname van de nu nog tijdelijke opvanglocatie daarom wordt uitgesteld. De gemeente wil eerst in gesprek met de buurt tijdens een inloopbijeenkomst. Nu is ook duidelijk dat de eerste bewoners daardoor niet eerder dan half juni naar de Eemsgolaan zullen verhuizen.

In het grote kantoorpand aan de Eemsgolaan gaat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tijdelijk tussen de tweehonderd en driehonderd asielzoekers opvangen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het pand wordt eerst gebruikt als noodopvanglocatie voor asielzoekers, met de intentie om het pand in een jaar tijd om te bouwen naar een permanent asielzoekerscentrum. Dit kan dan, voor nog eens tien jaar, gebruikt worden voor de opvang van asielzoekers.