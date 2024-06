Een zangkoor zorgt voor een Europese primeur in aanloop naar Roze Zaterdag

Vrijdag 21 juni is het zover: dan treedt het Projectkoor Dieverdoatsie op in de Oosterpoort. Dit roze koor, bestaande uit leden van de LGBTIQA+-community en daarbuiten, heeft met hun muziekrepertoire een Europese primeur. Het is de eerste keer dat het muziekstuk van componist Jack Curtis Dubowsky wordt gezongen in Europa en daarvoor komt hij speciaal naar Groningen.

Onder leiding Cobien Nieuwpoort gaat het koor verschillende muziekstukken zingen, waaronder het ‘Harvey Milk: A Cantate’ van Jack Curtis Dubowsky en andere koorwerken die verband houden met Harvey Milk. Dit was één van de eerste open homoseksuele stadsbestuurders die vermoord werd vanwege zijn geaardheid.

“We willen met dat repertoire dat die vrijheid en diversiteit die we verworven hebben, niet vanzelfsprekend zijn”, vertelt Dirk Postma, organisator en koorlid van het projectkoor. “Die vrijheid willen we graag vieren, maar ook in herinnering roepen dat daar wel strijd voor geleverd is en nog steeds strijd wordt geleverd.”

Extra veilig

Het koor is al maandenlang druk met repeteren in het Witte Kerkje in Haren. De repetitie is dit keer ingedeeld op stemgroep: sopranen, alten, tenoren en bassen. De bassen zijn de laagste stemmen. Peter is één van hen. “Zo’n roze koor voelt op een bepaalde manier extra veilig en het voelt als een feestje omdat we hier gewoon vooral lekker allemaal onszelf zijn.”

Mede-koorlid Judith is het daarmee eens. “Toen ik hoorde over een inclusief koor, dacht ik ‘dat is leuk’. Dan word ik openlijk niet meer alleen als dame aangesproken, maar gewoon als sopraan.” Judith legt uit dat hen zich onder andere identificeert als non-binair. Dat betekent dat je je niet identificeert met de traditionele hokjes van ‘man’ of ‘vrouw’.

Optreden

Projectkoor Dieverdoatsie treedt vrijdag 21 juni op in de Oosterpoort. Naast dit diverse koor treedt ook het Homomannenkoor Zangzaad en het Gemengd Dameskoor op. Op de website van Oosterpoort kun je meer informatie vinden.