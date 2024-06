Educatieve route Scharlakenbos wordt vrijdag geopend

Wethouder Carine Bloemhoff opent komende vrijdag de educatieve route in het Scharlakenbos in Haren. De route is bedoeld voor natuuronderwijs buiten het klaslokaal.

Leerlingen van groep 6 van CBS De Borg in Haren zijn bij de opening aanwezig en mogen als eerste de route bewandelen. De educatieve route is ontwikkeld door de afdeling Natuur- en Duurzaamheid Educatie van de gemeente. Die wil op deze manier basisscholen ondersteunen bij het natuuronderwijs.

Kinderen, maar ook volwassenen, kunnen de route bewandelen aan de hand van digitale plattegronden op een mobiele telefoon. Op de plattegrond staan alle locaties met een verhaal. Klik op de locatie en ontdek van alles over die locaties.