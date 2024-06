Driemaal goud op NK voor atletes van Groningen Atletiek

Foto: Johannes Rienks

Bij de Nederlandse Kampioenchappen voor atleten tot 20 jaar in Utrecht hebben drie leden van Groningen Atletiek een gouden medaille gewonnen. Het gaat om Maud Visscher, Julia Dokter en Elke de Jong.

De 19-jarige Maud Visscher won het kogelstoten met een afstand van 14 meter 11. Ze won ook nog brons, en wel bij het kogelslingeren. Ze wierp haar kogel 45 meter 04 weg. Bijna was er ook nog brons bij het discuswerpen, maar met haar worp van 42 meter 19 kwam ze 63 centimeter te kort voor een derde plak.

Julia Dokter was een klasse apart bij het hoogspringen. De winnende sprong van de 17-jarige zus van meerkampster Sofie Dokter ging over 1 meter 83. De winnares van brons kwam tot slechts 1 meter 67. De derde gouden plak ging naar de pas 15-jarige Elke de Jong. Zij won de 3000 meter steeple chase in een tijd van 11 minuten 44,35.