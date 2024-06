Driekwart Groninger verenigingen op zoek naar vrijwilligers

Bijna driekwart van de Groninger verenigingen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dat blijkt uit onderzoek onder 224 sport-, dorps- en culturele verenigingen.

De provincie heeft onder meer Huis voor de Sport Groningen, Groninger Dorpen en KultuurLoket (VRIJDAG) gevraagd om het onderzoek te doen. Het richtte zich op het vinden, binden, opleiden en waarderen van vrijwilligers. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat saamhorigheid, gezelligheid en het leveren van een zinvolle bijdrage nog altijd de belangrijkste redenen zijn waarom mensen vrijwilligerswerk willen doen.

Ondanks dat heeft 73 procent van de verenigingen een gebrek aan helpende handen. Bij 44 procent van de clubs staat het water zelfs aan de lippen. Positief is wel dat het voor afgebakende taken of éénmalige evenementen gemakkelijker is om vrijwilligers te vinden. Voor langere klussen is het lastiger.

De organisaties die het onderzoek hebben uitgevoerd gaan de komende maanden de provincie in. Dit om besturen van verenigingen te ondersteunen en adviseren. Ook bieden ze allerlei workshops en trainingen aan, om clubs toekomstbestendig te maken.