Drie kansrijke locaties in Thesinge voor woningbouw

Foto: Gouwenaar - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7840389

De gemeente heeft in Thesinge drie locaties op het oog waar woningbouw gerealiseerd kan worden. Dat heeft de gemeente laten weten op een informatiebijeenkomst.

Vanuit veel dorpen ligt er een wens op tafel om nieuwbouw te realiseren. Door deze nieuwbouw hebben oudere bewoners de mogelijkheid om kleiner te gaan wonen en kunnen kinderen in het dorp blijven waar ze opgegroeid zijn. Jarenlang was nieuwbouw in dorpen beperkt mogelijk maar met het vaststellen van een Woon- en Omgevingsvisie is er ruimte ontstaan om dit te realiseren. Afgelopen voorjaar vond er in Thesinge een bewonersbijeenkomst plaats waar dertig mogelijke woningbouwlocaties zijn geopperd. De gemeente is daar mee aan de slag gegaan. Zo is er gekeken naar de planologische mogelijkheden, of de eigenaar van de grond mee wil werken en of het dorp er achter staat.

Uiteindelijk heeft dit drie locaties opgeleverd waar woningbouw gerealiseerd kan worden. Het gaat om Kerkstraat 1, Molenweg 22 (kerk en omgeving) en het sportveld. Daarnaast zijn er ook twee locaties in het buitengebied die haalbaar zouden kunnen zijn. De gemeente gaat met de locaties aan de slag en wil binnenkort met een concept ontwikkelprogramma komen. Dit programma biedt handvatten voor toekomstige ontwikkelaar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in het dorp tien tot twintig nieuwe woningen gebouwd gaan worden, wat neerkomt op een groei van vijf tot tien procent. Doel is dat de koop- en huurwoningen betaalbaar zijn voor starters, gezinnen en senioren.