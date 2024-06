Donderdag opnieuw 24-uurs staking in Groningen voor betere cao kleinmetaal

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Komende donderdag is het voor de tweede keer de beurt aan de provincie Groningen in een reeks 24-uursstakingen in de sector Metaal & Techniek, ook wel het ‘kleinmetaal’ genoemd.

Er worden donderdag onder meer staakstoeten georganiseerd vanaf Eekels Technology in Kolham en vanuit SPIE in Stad. Ook medewerkers van andere bedrijven in het kleinmetaal uit de provincie worden door vakbonden FNV en CNV opgeroepen naar Hotel Faber in Hoogezand te komen.

Bijna een maand geleden organiseerden de bonden ook al een 24-uursstaking in Groningen. Ook in andere provincies zijn de afgelopen tijd soortgelijke stakingen georganiseerd.

De bonden organiseren de staking, omdat ze het cao-aanbod van de werkgevers in de sector niet goed genoeg vinden. De bonden willen onder meer tien procent loonsverhoging, automatische prijscompensatie, volledig loon voor jongeren, minimum stagevergoedingen en betere voorwaarden voor oudere werknemers.