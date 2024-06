Donderdag nog warm, daarna koeler en toenemende kans op een bui

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het einde van de periode met warm zomerweer lijkt in zicht. Donderdag wordt het nog wel ’s zomers warm, maar daarna gaat de temperatuur weer omlaag. Er komt meer bewolking onze kant op en er staan ook weer een paar buien te wachten.

Voor donderdag voorspelt weerman Johan Kamphuis nog volop zomer. Er is veel zon en wordt het 27 tot 29 graden, bij een matige zuidwestenwind. In de nacht naar vrijdag daalt het kwik niet tot onder de 16 graden.

Maar vrijdag overdag klimt de temperatuur niet heel ver. Het wordt 20 of 21 graden bij een matige westelijke wind. De nacht erop wordt het fris, met slechts 9 of 10 graden.

Zaterdag blijft het rustig zomerweer met flinke perioden met zon. Het blijft droog bij 23 of 24 graden. Ook zondag is er af en toe zon, maar ook stapelwolken, met later op de dag lokaal een buitje. De temperatuur blijft rond de 20 graden hangen.

Maandag tot en met woensdag valt er af en toe een bui, afgewisseld door enkele opklaringen. Het is dan aan de koele kant, bij 17 tot 19 graden. De warmte van de afgelopen dagen is dan echt uit zicht.