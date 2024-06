Donderdag eerst bewolking met buitjes, later opklaringen; fris weer houdt aan tot na het weekend

Foto Andor Heij

Met wisselvallig en fris weer tot na het weekend lijkt echt zomerweer ook Groningen voorlopig nog nog niet gegund. Hoewel de zon zich af en toe laat zien, blijven de wolken eromheen de komende dagen wat gespetter meebrengen. Ook de temperatuur blijft vrij frisjes.

Weerman Johan Kamphuis voorspelt dat donderdag begint met veel bewolking. In de loop van de ochtend en tijdens het begin van de middag valt er ook wat buiige regen, maar later op de dag klaar het wat op. Met 16 graden is het frisjes, bij een matige wind uit het (noord)westen.

In de nacht naar vrijdag daalt het kwik tot 7 graden. Vrijdag overdag is het opnieuw wisselend bewolkt met een enkele bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Zaterdag is veel meer bewolking en valt er ook vaker een bui. Zondag is het daarentegen droog. Hoewel de zon zich dan vaker laat zien, blijft het fris (tussen de 15 en 17 graden) bij een matige wind uit het westen tot noordwesten.

De volgende werkweek brengt weinig verandering. Ook dan valt er zo nu en dan een bui en houdt het frisse weer aan.