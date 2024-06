Dom Helder Camaraschool maakt zich op voor landelijke finale schoolvoetbal: “Geheim is dat we nooit trainen”

Het team van de Dom Helder Camaraschool dat de landelijke finales heeft bereikt. Foto: Tom Bosma

Nog een paar nachtjes slapen en dan vinden op de KNVB-campus in Zeist de landelijke finales van het schoolvoetbal plaats. De kans bestaat dat basisschool IKC Dom Helder Camara uit Beijum met de titel naar huis gaat want zij hebben zich na een lang traject geplaatst voor de finale. Een voorbeschouwing met leraar Tom Bosma.

Hoi Tom! Beginnen de zenuwen al een beetje te komen?

“Dat valt mee. We hebben er vooral heel veel zin in. En de jongens zijn ook supertrots dat ze al zo ver zijn gekomen. Hoewel ik moet bekennen dat het voor mij niet helemaal als een verrassing komt. Op onze school zijn er twee groepen 8. In het team zitten leerlingen uit beide groepen. En daar zitten een aantal hele goede voetballers tussen die bijvoorbeeld actief zijn bij FC Lewenborg en GVAV. Ook is er iemand gescout door SC Heerenveen die regelmatig vanuit school naar Friesland gaat om daar te trainen. Aan de andere kant: dat we zó ver zouden komen. Dat is wel supervet hoor, haha.”

Het schoolvoetbal vindt al sinds jaar en dag plaats. En jullie hebben ook al veel wedstrijden moeten spelen om tot in die finales te komen hè?

“Het begon allemaal met het samenstellen van een team. Bij het schoolvoetbal wordt er acht tegen acht gespeeld. In onze uiteindelijke selectie zit er één jongen die niet op voetbal zit maar die het wel ontzettend leuk leek om mee te doen. Om die reden zijn we wel om tafel gaan zitten. Want het team wilde heel duidelijk voor het resultaat gaan. Er was prestatiedrang. Maar als je dat wilt dan moet je wel in de sterkst denkbare opstelling beginnen. Iemand die minder ervaren is zal dan ook minder speelminuten krijgen. Daar zijn we eerlijk en transparant over geweest wat het gelijk ook heel leerzaam voor iedereen maakt. Uiteindelijk heb je alle spelers nodig.”

Werd er direct resultaat geboekt?

“Bij het schoolvoetbal zijn er heel veel rondes. Het begon in onze gemeente met het Bslim-toernooi. De eerste dag kwamen we als sterkste uit de bus waarna we naar de tweede Bslim-dag gingen. Wat wel leuk is om te vertellen is dat ons dameselftal ook hoge ogen gooiden. Zij stonden er anders in: zij wilden plezier maken. Maar door dat plezier werd er resultaat neergezet. De jongens hadden na drie dagen de meeste wedstrijden gewonnen waarmee zij zich plaatsten voor de regiofinales.”

En dan denk je bij een regiofinale dat je die in de regio kunt spelen maar jullie moesten naar Ureterp in Friesland …

“Dat is ook een mooi verhaal. Want het klopt helemaal wat je zegt. Wij hadden gewonnen maar in alle hectiek is door Bslim of door de KNVB onze naam niet doorgegeven. Uiteindelijk waren wijzelf en ook ouders van de kinderen scherp genoeg om aan de bel te trekken. Om toch de volgende ronde te kunnen spelen werden wij geplaatst in Friesland. In Ureterp hebben we lekker gevoetbald. We speelden 2-2 waardoor er een penaltyserie aan te pas kwam. Daarbij was er een hoofdrol weggelegd voor onze keeper waardoor wij uiteindelijk wonnen en doorgingen naar de districtsfinale.”

En die vond plaats in Drachten …

“Klopt. Ook bij die wedstrijd was onze keeper weer heel belangrijk omdat de finale wederom beslecht moest worden met strafschoppen. Wij wisten te winnen waarmee we ons ticket voor de landelijke finale komende woensdag binnen wisten te slepen.”

Dat gaat woensdag sowieso een groot feest worden waarbij ik mij voor kan stellen dat alles en iedereen mee reist naar deze gebeurtenis …

“Absoluut. De wedstrijden worden gespeeld op de velden die we kennen van televisie. Afgelopen dagen trainde het Nederlands elftal er nog voor hun voorbereiding op het EK dat vrijdag begint. Wij vertrekken woensdag om half zeven uit Beijum. We gaan in een bus naar Zeist. Ook zullen er supporters mee reizen. In Zeist komen we in een poule terecht met vijf andere teams. We moeten dus vijf wedstrijden spelen. Wie onze tegenstanders zijn wordt pas op woensdag bekendgemaakt. Dus we kunnen ons niet heel specifiek voorbereiden.”

Ik kan me voorstellen dat in de aanloop naar dit summum alle verloven zijn ingetrokken en er dit hele weekend druk getraind is …

“Dat zou je denken hè? Maar eigenlijk trainen we helemaal niet. Tijdens de pauzes op school spelen de jongens verstoppertje of blikspuit. Ze zijn dan niet zo zeer met voetbal bezig. Dat we toch resultaat boeken komt door de individuele klasse van de jongens die omgezet wordt in een gezamenlijk resultaat. Althans dat is mijn eigen visie. Als leraar begeleid ik het geheel. Ik maak de opstelling en ik voer de wissels door. En klaarblijkelijk is dat samen de factor voor succes.”

Je refereerde al even naar het EK in Duitsland. Stel nu dat jullie woensdag als kampioen huiswaarts keren. Is het dan ook een idee om meneer Koeman te bellen en te adviseren om maar te stoppen met die trainingen?

“Haha. Mocht het scenario dat je presenteert realiteit worden dan is dat zeker het overwegen waard. Wat trouwens wel leuk is om te vertellen is dat we na afloop van het toernooi niet terug naar Beijum reizen. Op woensdag start namelijk ook ons jaarlijkse schoolkamp. De bus brengt ons daarom na afloop naar Drenthe waar dit kamp zich zal gaan afspelen. Dus als we woensdag verliezen dan staat er toch een mooi vooruitzicht op het programma. En als we winnen … ja, daar moeten we nog maar even goed over nadenken.”

Dus in ieder geval woensdag niet op de platte kar door de wijk?

“Woensdag sowieso niet. Maar wellicht kunnen we in dat geval iets bedenken dat we kunnen gaan doen wanneer we weer terug zijn.”

Tot slot. Het schoolvoetbal. Hoe belangrijk is het dat dit georganiseerd wordt?

“Dat is heel belangrijk. Je motiveert kinderen om buiten te sporten. Om in beweging te zijn. Maar ook op het gebied van fairplay. Hoe gedraag je je op het veld? Hoe benader je de scheidsrechter? Hoe ga je respectvol om met je tegenstander voor, tijdens en na de wedstrijd? Dat zijn hele belangrijke en essentiële vaardigheden waar deze groep mooie stappen in heeft gemaakt. En weet je. Wat het resultaat woensdag ook mag zijn, de jongens en ook de meiden in beide groepen 8 zijn allemaal winnaars.”