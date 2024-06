Doelman Dirk Jan Baron jaar langer bij FC Groningen

Foto FC Groningen: Dirk Baron

Doelman Dirk Jan Baron heeft zijn contract bij FC Groningen met een jaar verlengd.

De 21-jarige Baron kwam in 2020 over van ONS Sneek en speelde sindsdien in de jeugd van FC Groningen.

Afgelopen seizoen begon hij als derde doelman, maar hij werd tijdens het seizoen gepromoveerd tot tweede keeper na het vertrek van Michael Virrips. In april maakte hij zijn eerste minuten in het eerste elftal nadat Hidde Jurjus met rood van het veld was gestuurd.

Waarschijnlijk wordt Baron opnieuw derde doelverdediger, omdat FC Groningen op zoek is naar een keeper die de concurrentie aan kan gaan met Jurjus.