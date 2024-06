Dit zijn nu de regels voor het EK kijken op Groningse terrassen en samen voetbal kijken in de buurt

Foto: Rieks Oijnhausen

Schermen, terrassen, mooi weer en het EK-voetbal. Het heeft de gemeentepolitiek de afgelopen weken flink bezig gehouden. Maandagmiddag was de kogel door de kerk en besloot het gemeentebestuur de regels te versoepelen. Hieronder vind je een overzicht van de regels voor schermen bij terrassen en wat er wel en niet mag bij bijeenkomsten in de buurt rond het EK.

De gemeente heeft de regels (naar eigen zeggen) versoepeld na de evaluatie van de eerste week en signalen vanuit inwoners en ondernemers. In eerste instantie was bepaald dat tv-schermen niet zichtbaar mochten zijn vanaf de openbare weg. Dat wordt nu anders: schermen moeten zo worden geplaatst dat hierdoor niet op de openbare weg een evenement ontstaat. Iedere opstelling is daarmee mogelijk, mits dat niet tot effect heeft de bezoekers buiten het terras de wedstrijden mee (kunnen) kijken.

Daarnaast gaat de grootte van toegestane tv-schermen op terrassen omhoog, van 55 inch naar 78 inch. De gemeente hield tot nu toe vast aan de kleine schermmaat, omdat er anders buiten het terras opstoppingen zouden ontstaan. Maar dat ziet de gemeente eigenlijk niet gebeuren, stelt het college. Daarom mogen schermen nu maximaal twee meter doorsnee zijn.

Daardoor zijn de regels voor tv-schermen nu zo:

niet zodanig gericht op de openbare weg waardoor een evenement ontstaat maximaal 78 inch groot (diagonale doorsnee 200 cm) alleen aan voor de voetbalwedstrijd in de periode vanaf 30 minuten voorafgaand tot en met 30 minuten na afloop van de wedstrijd snel te verplaatsen bij een noodsituatie



Indien nodig zijn meerdere schermen toegestaan, mits dit gelet op de omvang van het terras noodzakelijk is.

Op en rond het terras is:

geen glaswerk of iets dat scherven kan veroorzaken aanwezig

minimaal 1 medewerker aanwezig voor bewaken van de orde

geen ander voorwerp, zoals een tap of versterker aanwezig.

Voetbal kijken in de buurt of wijk

Bij gezamenlijk voetbal kijken in buurten en wijken verandert er ook het een en ander. Dat mocht al grotendeels, maar de regels zijn nu wat versoepeld. Een evenementenvergunning is niet nodig en een melding volstaat, zolang er niet meer dan tweehonderd mensen komen.

De regels bij EK-gerelateerde evenementen in de wijk, waarvoor een melding bij de gemeente voldoende is, zijn nu (grotendeels) zo:

er komen niet meer dan 200 bezoekers of deelnemers

het gezamenlijk voetbal kijken is vóór 24:00 beëindigd

het tv-scherm is maximaal 78 inch groot (200 cm doorsnee)

het voetbal kijken vindt niet plaats op de rijbaan, het (brom)fietspad of een parkeerplaats

het voetbal kijken vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.

‘Samen een mooi feest van maken’

De gemeente gaat nu ook kaders opstellen voor komende Wereld- en Europees Kampioenschappen. De controleurs vanuit de gemeente en de politie nog steeds optreden wanneer de openbare orde of de veiligheid dat vereist.

“Uiteraard gaan onze toezichthouders doelmatig om met de handhaving”, schrijft het college. “We gaan er daarbij vanuit dat we samen er een mooi feest van maken en dat inwoners en ondernemers er samen met ons voor zorgen dat alles goed verloopt. We vertrouwen er daarom ook op dat ondernemers en inwoners hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Wanneer het Nederlands Elftal verder komt in het toernooi en de oranjekoorts toeneemt, zullen wij, in overleg met de hulpdiensten en rekening houdend met signalen vanuit ondernemers, beoordelen of de gestelde kaders toereikend zijn of dat ze moeten worden bijgesteld.”