Dit is er te doen op Roze Zaterdag in Groningen

Het kan Groningen niet zijn ontgaan de afgelopen periode: Nederlands oudste ‘pride’ wordt komende zaterdag gevierd in Groningen. In dit artikel vind je een beknopt overzicht van wat er allemaal op het programma staat tijdens Roze Zaterdag.

Het programma gaat om 10.00 uur van start met een Roze Viering in de Akerk. Hier kunnen mensen elkaar de rest van de ochtend en middag elkaar ook de liefde verklaren, in het bijzijn van een trouwambtenaar. Om 11.30 uur start de Pride Walk vanaf de Ossenmarkt. Na een route door de stad eindigt de parade om 13.30 uur op dezelfde plek.

Gedurende de dag (van 10.00 tot 17.00 uur) is er een Infomarkt rondom de Schuitemakersstraat, achter het Museum aan de A, waar verschillende organisaties zich zullen laten zien.

Op de Grote Markt staat het hoofdpodium van Roze Zaterdag. Van 13.00 uur tot middernacht zijn er optredens van onder andere Sophie Straat, Willeke Alberti en House of Vineyard. Om 19.00 uur geven wethouder Manouska Molema en gedeputeerde Tjeerd van Dekken hier de officiële Roze Zaterdag-sleutel over aan een delegatie uit Zaanstad. Volgend jaar wordt Roze Zaterdag hier georganiseerd.

In de Zwanestraat wordt vanaf 16.30 uur tot middernacht feest gevierd met de kenmerkende Streetpride. DJ’s en artiesten van Groningse bodem en daarbuiten treden op. Bij het Museum aan de A staat ook nog het Pink Podium, waar van 13.00 tot 20.00 uur te zien is. Het feest gaat door tot diep in de nacht in The Palace aan de Gelkingestraat, waar tot in de late uurtjes de officiële afterparty plaatsvindt.

