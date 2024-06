Dinsdag zon met af en toe bewolking, temperatuur loopt op tot 21 graden

Foto: Sebastiaan Scheffer

Met een redelijk zonnige maandag achter de rug, gaat de week verder met sporadische regenbuien en zonneschijn. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis loopt de temperatuur op tot 22 graden, waarna het gedurende het weekend weer wat frisser wordt.

Dinsdag is er eerst af en toe zon en neemt de bewolking toe. Later volgt vanuit het zuiden lichte regen. Het wordt 20 of 21 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind, kracht 2 tot 3. Komende nacht wordt het droog en koelt het af naar 12 graden.

Woensdag is het wisselend bewolkt en blijft het op een enkel licht buitje na droog. Het wordt 18 graden bij een zwakke of matige noordelijke wind, kracht 2 tot 3. In de nacht wordt het fris bij 7 graden.

Donderdag blijft het droog en wordt het met regelmatig zon 20 of 21 graden. In de nacht buien met kans op onweer. Vrijdag vallen er ook een paar buien, maar die worden afgewisseld met zon. Er waait een stevige wind, maar de richting is nog onduidelijk. Het wordt zo’n 19 tot 22 graden.

Zaterdag valt er een enkele bui en zijn er opklaringen. Het wordt 18 graden bij een stevige westelijke wind, kracht 4 tot 5. Zondag en begin volgende week zijn de neerslagkansen niet al te groot en is er regelmatig zon. Het wordt rond de 20 graden. Gaandeweg de week ontstaat een strijd tussen oprukkende warme continentale en frissere oceaanlucht uit het noorden.