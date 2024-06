“Dinsdag veel bewolking en buien, vanaf donderdag zachter en zon”

Foto: Joris van Tweel

De temperatuur loopt vanaf donderdag op. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komen we onder invloed te liggen van zachtere lucht te liggen waarbij we ook vaker de zon te zien krijgen.

“Dinsdag is er veel bewolking, een enkele opklaring en vallen er een aantal buien”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Het wordt 14 of 15 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er opklaringen en is het fris met 7 graden als laagste temperatuur.”

“Op woensdag vallen er een paar buitjes en is het eveneens fris met 13 of 14 graden. De wind uit het westen tot noordwesten is dan matig, windkracht 3 tot 4. Donderdag draait de wind naar het zuidwesten en stroomt er een stuk zachtere lucht ons gebied binnen. Het wordt 17 of 18 graden. Er is af en toe zon en er valt nog slechts een enkel buitje. Op vrijdag zijn de veranderingen klein.”

“Tijdens het weekend is er af en toe zon, valt er een enkele bui en zorgt een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten voor temperaturen die richting de normale waarden voor de tijd van het jaar gaan: 18 tot 20 graden.”

