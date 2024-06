Deze twee kunstwerken van 3FM-luisteraars komen in het Groninger Museum te hangen

Ard Huizinga (links) en Michelle Temminghoff (rechts) - Foto's via 3FM

Na het beoordelen van honderden kunstwerken hebben DJ Wijnand Speelman en het Groninger Museum bepaald welke kunstwerk van een 3FM-luisteraar deze het museum komt te hangen. Dat is er niet één: er zijn twee winnaars, zo bleek maandagochtend tijdens de bekendmaking.

Er werd gekozen voor de werken ‘Time and Space’ van Michelle Temminghoff uit Groenlo en ‘Colorful Days’ van Ard Huizinga uit Zuidhorn. Vertrekkend museumdirecteur Andreas Blühm vertelt: “Uiteindelijk is de keuze gevallen op twee werken die heel verschillend zijn, maar toch allebei bij het Groninger Museum passen.”

Het werk van Temminghoff is volgens de jury prima voor het Groninger Museum vanwege het ‘ruwe, graffiti-achtige’ en Huizinga’s schilderij is volgens de juryleden typisch Gronings: “Dit schilderij zou zo tussen de werken van kunstenaarsgroep De Ploeg kunnen hangen.”

De actie van 3FM-dj Wijnand Speelman werd een paar weken terug bedacht, nadat een medewerker van museum in het Duitse München illegaal een spijkertje in de muur van het museum geslagen om daar zijn eigen werk op te hangen. Dat bracht Speelman op het idee legaal te regelen om een werk van luisteraars een zomer lang in het Groninger Museum te vertonen. Tot en met vorige week dinsdag konden luisteraars werken inzenden.