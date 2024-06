Deur op een kier voor terugkeer varkens op Zernike Campus

Foto Andor Heij

Het was de afgelopen lente- en zomermaanden een echte trekpleister tijdens lunchwandelingen op de Zernike Campus: de wroetende, plonzende en zonnebadende varkens. Dit jaar staan de dieren er niet, want de RUG vond tot nu toe dat de varkens niet effectief genoeg waren. Toch is de deur voor een terugkeer van de varkens weer op een kier gezet.

De UKrant meldt woensdagmiddag dat er toch weer gepraat wordt met de eigenaar van de varkens (een bedrijf uit het Drentse Valthermond) over de inzet van de dieren op de campus tijdens de zomermaanden. De dieren werden in eerste instantie ingezet om berenklauwen te bestrijden op de campus, maar de laatste jaren was de Japanse duizendknoop het doel.

Deze invasieve exotische woekerplant is moeilijk te bestrijden. Half april liet de RUG nog weten dat de varkens niet afdoende waren om de plant effectief te bestrijden. De RUG keek daarom naar andere methoden, waaronder het bevriezen van de ondergrond om de Japanse Duizendknoop te bestrijden. De methode is echter duur en de RUG kijkt daarom naar andere opties, waaronder de varkens. De kosten voor het verzorgen en bijvoeren van de varkens worden mogelijk gedrukt wanneer de RUG vrijwilligers inzet.