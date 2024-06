Deelnemers aan Special Olympics uit Stad geëerd in Stadhuis

Foto: Geert van Duinen

Op 14, 15 en 16 juni haalden sporters van ‘De Brug Regio Stad’ 28 medailles op de Special Olympics Nationale Spelen. Vijf daarvan waren goud. De sporters werden daarvoor vrijdagmiddag geëerd in het Stadhuis.

De sporters kregen een speciaal voor hen gemaakte medaille uitgereikt door wethouder Inge Jongman. “Ik ben supertrots op de deelnemers, ze hebben geweldig hun best gedaan en Groningen goed vertegenwoordigd”, vertelt Jongman. “Een jaar lang is er keihard getraind om te schitteren op de spelen en dat is gelukt. Natuurlijk wil iedereen winnen, maar sporten is vooral leuk en uiteindelijk gaat het om het plezier.”

Twee weken geleden gingen de sporters van De Brug, de organisatie voor sport en bewegen voor mensen met een beperking in de provincie Groningen, naar Breda en Tilburg om daar de strijd om de medailles aan te gaan tegen ruim 2.100 andere sporters met een verstandelijke beperking. Daar stonden twintig verschillende disciplines op het programma.

Foto: Geert van Duinen Foto: Geert van Duinen

De sporters van De Brug wisten de vijf gouden plakken binnen te slepen in de sporten zwemmen, tafeltennis, bowlen en bocce (een sport die iets weg heeft van jeu de boules). Maar de Special Olympics draaien niet alleen om presteren. Het draait ook om plezier en vooral om actief zijn. Dat is belangrijk voor iedereen, en zeker ook voor mensen met een beperking, vertelt beweegcoach Ellen Wollerich van het Huis voor de Sport Groningen.

“Door te sporten blijf je gezond, je wordt er sterk van en bent minder snel moe”, vertelt Wollerich vrijdagmiddag in het Stadhuis. “Je hebt plezier en maakt vrienden. Zoals overal bij de Special Olympics stond geschreven: Meedoen is Goud! En meedoen is goed geldt natuurlijk niet alleen voor één dag, maar ook meedoen aan sport is goud. Dus blijf lekker sporten en vooral veel plezier maken met elkaar.”