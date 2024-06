De Verbinding breidt uit naar Rotterdam: dove werknemers extra welkom

De Verbinding (foto: Denise Overkleeft)

Het Groninger constructiebedrijf De Verbinding aan de Osloweg begint in Rotterdam een tweede fabriek. Dat meldt directeur Tom Scholte aan RTV Noord. Ruim de helft van de medewerkers in Stad is doof of kan moeilijk communiceren. Dat zal in Rotterdam ook zo zijn,

Bij De Verbinding worden prefab-dakkapellen, houtskeletbouw, houten kozijnen en aluminium schuifpuien gemaakt. Toen Scholte eind vorig jaar tot directeur werd benoemd, werden al plannen bekendgemaakt om ook in Rotterdam een vestiging te openen. Het bedrijf in Groningen ontstond in 2007 toen de oprichters, die ouders waren van een doof kind, beseften dat dove mensen moeilijk aan het werk komen. De Volharding wil uitbreiden om ook elders in het land dove mensen een kans te geven, aan werk te komen.

Zowel in Groningen als in Rotterdam bevindt zich een groot doveninstituut. Nieuwe werknemers met gehoorproblemen kunnen naar verwachting volgend jaar in de Maasstad aan het werk. De vestigingen worden zodanig aangepast dat doven en slechthorenden er gemakkelijk en veilig kunnen werken.