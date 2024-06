De Groninger Studentenkrant start crowdfunding na schadeclaim van bijna 2000 euro

De Groninger Studentenkrant heeft een schadeclaim van 1934 euro binnengekregen voor het illegaal gebruiken van zes foto’s van het ANP. Dat schrijft de Universiteitskrant (UKrant).

Luna Hollander, voorzitter van de krant, ontving die claim twee weken geleden in een mail van Visual Right Group. Dat bedrijf struint namens het ANP het web af, op zoek naar foto’s die onrechtmatig gebruikt zijn.

Oude foto’s

Luna, die in haar eentje het bestuur vormt van de Groninger Studentenkrant, vertelt aan de Ukrant dat het gaat om foto’s die gebruikt zijn door oude redacties. “De eerste foto’s zonder licentie komen uit 2016, een paar uit 2019 en eentje uit 2020.” Niet de schuld van het huidige bestuur dus, maar wel eentje waar het voor moet opdraaien en dat geld is er niet.

Geen geld

De krant is een studentenorganisatie, bestaande uit vrijwilligere redacteuren. De inkomsten bestaan enkel uit bestuursbeurzen van de RUG. Dat is normaalgesproken zo’n drieduizend euro per jaar, maar vanwege het eenkoppige bestuur is dat dit jaar maar 700 euro. Kortom: er is geen geld om de claim te betalen.

Daarom heeft het eenkoppige bestuur contact gezocht met het bedrijf waar de claim vandaan komt. Een uitstel van betaling of betaling in termijnen blijkt niet mogelijk, wel is de schadeclaim verlaagd tot 1409 euro. Dat bedrag moet vóór 8 juli betaald worden.

Op zo’n korte termijn 1409 euro aftikken, gaat de Groninger Studentenkrant niet lukken. “Als we dit in één keer moeten betalen, dan hebben we gewoon niet genoeg geld. Bovendien kunnen dan de website niet meer in de lucht houden en hebben we geen budget voor promotie.”

Crowdfunding

Om dit donkere scenario te voorkomen en de schadeclaim te kunnen betalen, heeft de Groninger Studentenkrant een crowdfundingsactie opgezet. Zo hoopt de krant, die al sinds 1984 bestaat, deze crisis toch te overleven. “Het zou ook wat zijn als we nu door zo’n boete moeten”, sluit Lena af.