Data van zeker 102 inwoners gemeente Groningen betrokken bij datalek

Bij het datalek bij AddComm van eind vorige maand maakten hackers gegevens buit van ruim honderd burgers uit datasets van de gemeente Groningen.

Dat er data uit gegevensbronnen van de gemeente Groningen is buitgemaakt bij de hack van AddComm werd eind mei al bekend. Naast de gemeente was ook het Waterbedrijf Groningen een van de instanties in Groningen waarvan klantgegevens werden buitgemaakt bij de cyberaanval.

Philip Broeksma laat nu weten dat er geen aanwijzingen meer zijn voor dreigingen binnen het eigen netwerk van de gemeente. Toch heeft de gemeente melding gemaakt van het lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uit onderzoek bij AddComm is gebleken dat er één gelekte dataset was bij het factureringsbedrijf waar gegevens in zaten van de gemeente Groningen over 102 burgers. Volgens Broeksma gaat het daarbij onder meer om cliëntnummers, NAW-gegevens, BSN en indexeringsbedragen. Alle betrokken klanten hebben een brief gekregen over het datalek.

Het onderzoek is nog niet klaar: AddComm heeft nog drie datasets te gaan waar nog onderzoek naar wordt gedaan. Broeksma stelt dat de gelekte datasets aan de gemeentelijke kant reeds zijn verwijderd, inclusief back-ups. De gemeente is inmiddels weer aangesloten op een nieuw opgebouwde, extra beveiligde IT-omgeving van AddComm, maar het geautomatiseerd versturen van facturen en bezwaartermijnen kan nog niet. Dat doet de gemeente nu zelf. Broeksma besluit dat de gemeente, na alle maatregelen die AddComm heeft doorgevoerd, voldoende vertrouwen heeft dat de dienstverlening veilig hervat kan worden.