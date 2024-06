‘Dat we in kabinet gaan zitten met deze vrouw raakt de ondergrens van mijn liberale waarde’

Ietje Jacobs-Setz - Foto: VVD Groningen

Het blijvende voornemen van de aanstaande regeringspartijen om PVV-Kamerlid Marjolein Faber aan te stellen als asielminister krenkt het liberale hart van Ietje Jacobs-Setz, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Groningen. “Ik ben een trotse VVD’er, maar ik maak me echt zorgen met wie mijn partijgenoten in een coalitie zitten.”

Meteen nadat bekend werd dat de aanstaande coalitiepartijen PVV-Kamerlid Marjolein Faber ‘laten leven’ als aanstaand asielminister, uitte Jacobs-Setz haar frustratie op X (voorheen Twitter):

Het leven van VVDer valt me zwaar…, ik snap dat kiezer heeft gesproken en dat land geregeerd moet worden, maar dat we in kabinet gaan zitten met deze vrouw die ook nog vice MP worden raakt de ondergrens van m’n liberale waarde. https://t.co/cAYjAv95yu via @Telegraaf — Ietje Jacobs-Setz (@IetjeJacobs) June 14, 2024

‘Wedstrijdje rare uitspraken zoeken is bij PVV’ers snel voorbij’

Jacobs-Setz vertelt ter verduidelijking: “Ik maak me zorgen over het feit dat we in deze coalitie zitten. Ik heb al eens eerder gezegd: een gedoogconstructie, dat had ik niet erg gevonden. En als ik naar onze eigen mensen kijk, dan heb ik veel vertrouwen in hen. Ook in het hoofdlijnenakkoord staan geen rare dingen. Maar als ik kijk naar wie er dan uitkomt bij de stoelendans met de PVV-poppetjes, dan is een wedstrijdje om wie het eerst rare Tweets en andere uitspraken kan vinden heel snel voorbij.”

‘Gisteren verrot gescholden, nu ineens aardig’

Specifiek over Faber zegt Jacobs-Setz: “Als ik Google wat zij allemaal heeft gezegd, dat is gewoon misselijkmakend. Dat raakt echt de ondergrens van mijn liberale waarden. En als er dan nu ineens de belofte komt ‘ik houd mij aan het hoofdlijnenakkoord en de rechtsstaatverklaring’, dan denk ik: oh, gisteren heb je me nog compleet verrot gescholden, maar nu vind je me opeens heel aardig.”

‘Heb afscheidsbrief van VVD echt niet klaarliggen’

Maar de VVD-trots verdwijnt bij Jacobs-Setz niet, ondanks de ontwikkelingen in Den Haag: “Ik ben heel graag trots op mijn partij en ik loop niet weg. Dit raakt de ondergrens. Maar hoe diep is die grens? Ik heb een opzegbrief voor de VVD echt nog lang niet klaarliggen.”

Op de vraag of de keuzes binnen de coalitie met de PVV afstralen op de Groningse afdeling van de VVD, besluit Jacobs-Setz dan ook: “Er wordt nu al gezegd: je gaat met de PVV in zee. Vooral uit linkse hoek komt dat geluid vaak. Maar ik vind dat ze dan ook naar zichzelf moeten kijken. Waarom vertrouwen hun kiezers Geert Wilders wel en hun partij niet? Ik vind het prima dat men mij er op afrekent, maar dat zegt meer over hen dan over mij. Dat er in het land op dit moment rare dingen gebeuren, dat is zo. Maar ik hoop op een liberale wind en dat we, ook met het aanstaande kabinet, het land een stukje beter kunnen maken.”