Dansen tegen Blaaskanker levert ruim 2.600 euro op voor KWF: “Ik heb er geen woorden voor”

De actie Dansen tegen Blaaskanker die zaterdag plaatsvond in het wijkcentrum in Lewenborg heeft 2.689,51 euro opgeleverd. Initiatiefnemer Robert Daling leeft een dag later op een grote roze wolk.

Hoi Robert! Hoe is de actie gisteren verlopen?

“Het was een groot succes. Het was overweldigend. Ik heb er eigenlijk ook geen woorden voor. Het was bizar. Er zijn zoveel mensen komen kijken en heel veel dansers hebben aan de dag meegewerkt. Van tevoren heb je een bepaalde verwachting maar dit heeft alles overtroffen. Hoeveel bezoekers we hebben mogen verwelkomen dat weten we niet precies, maar de schatting is enkele honderden. Qua dansers zaten we op ongeveer vijftig.”

Dansen tegen Blaaskanker kent een lange aanloop met eigenlijk ook een hele trieste aanleiding …

“Twee jaar geleden hebben we ook geprobeerd om een dansmarathon te initiëren om geld op te halen voor het KWF. Dat is toen niet gelukt omdat er op die dag elders ook een dansmarathon plaatsvond. En de aanleiding is heel persoonlijk inderdaad. Vier jaar geleden heb ik mijn vrouw verloren aan de gevolgen van de ziekte. Op 1 november 2019 werd de diagnose bij haar gesteld, en op 26 februari, vier maanden later, kwam ze te overlijden. Het probleem met blaaskanker is dat het vaak heel laat gediagnosticeerd wordt. En bij kanker is het nu eenmaal zo dat hoe sneller het wordt opgemerkt, hoe groter de overlevingskansen zijn. Kijk je naar de cijfers van 2020 dan zul je zien dat 3.000 mensen de diagnose blaaskanker kregen. Van hen kwamen er iets meer dan 1.300 te overlijden.”

Hoe is de aanloop naar deze dag verlopen?

“Het belangrijkste voor deze dag is dat we een locatie nodig hadden. Die vonden we bij Het Dok. Eerder dit jaar ben ik met hun om tafel gaan zitten om een ruwe schets te bespreken. Dit is wat ik ongeveer wil, wat is daarin mogelijk. En ik wil via deze weg de medewerkers ook heel erg bedanken. Ze hebben ontzettend meegedacht en meegeholpen. Het was super. Later heeft de dag een invulling gekregen. Aanvankelijk lagen er drie datums op tafel: 25 mei, 1 juni en 8 juni. In eerste instantie gingen we voor 8 juni maar al snel bleek 1 juni een betere datum te zijn. En daarop ga je heel veel reclame maken.”

Op welke manier maak je reclame voor zo’n dag?

“We hebben een flyer gemaakt die we verspreid hebben en we zijn berichten gaan plaatsen op sociale media. En dat is inderdaad hard werken. Je moet echt je best doen om mensen te bereiken. Op een gegeven moment ontstaat er een olievlek die steeds groter wordt. Je weet ook dat het goed komt wanneer je de aankondiging terug ziet komen in je tijdlijn als deze door andere mensen gedeeld wordt. Uiteindelijk is het initiatief het hele land doorgegaan waarbij er ook flink gereageerd is.”

Dansen tegen Blaaskanker. Er is dus gisteren volop gedanst …

“Klopt. Er hadden zo’n vijftig dansen hun medewerking toegezegd. Er waren gisteren workshops en er waren demonstraties. Eén van de hoogtepunten was de openingsdans. Onderdeel van die dans was ‘de roos’ waarbij we deze bloem symboliseren die open en dicht gaat. Dit was de lievelingsdans van mijn vrouw. Daarvan had ik gezegd: die moet er perfect uit zien. En dat lukte. En dat was het moment dat alles wel even bij elkaar kwam. Er klonk een heel mooi applaus en dat zorgde voor emoties.”

Hoe beleef je verder zo’n dag?

“Je hebt heel sterk de neiging om alles in goede banen te willen leiden. Maar we hadden diverse vrijwilligers en ook de medewerkers van Het Dok die daar voor gezorgd hebben. Zij zeiden op een gegeven moment ook tegen mij, dit is jouw dag, jij moet hier van genieten. Laat ons alles maar oplossen. Uiteindelijk moest ik zelf nog wel even in actie komen. Eén van de dansgroepen was uitgevallen waardoor we een gat van twintig minuten in de programmering hadden. Iemand zei toen, waarom ga je zelf niet dansen? Dat heb ik gedaan. En dat was eigenlijk ook wel heel mooi. Later begreep ik dat zelf de workshops wat later waren begonnen om iedereen maar de mogelijkheid te geven om het te zien, haha.”

Wat gaat er met het bedrag gebeuren?

“Het geld is inmiddels in handen van het KWF. Waarschijnlijk groeit het bedrag ook nog. Er loopt bijvoorbeeld nog een statiegeldactie bij een supermarkt. Dit bedrag moet er nog bij opgeteld worden. Het KWF heb ik in een vroeg stadium bij deze dansmarathon betrokken. Ook complimenten aan hun omdat zij ontzettend geholpen en geassisteerd hebben bij de organisatie. Later wil ik nog een mooi moment organiseren waarbij we de cheque met het definitieve bedrag symbolisch gaan overhandigen.”

Is er ook een kans dat deze actie een vervolg krijgt?

“Daar wordt wel over nagedacht. Het is al gezegd: het gaat over een ziekte die vaak te laat wordt ontdekt. Aandacht voor deze ziekte is daarom heel belangrijk. Het zou geweldig zijn als we hier bijvoorbeeld door een dansmarathon aandacht voor kunnen vragen. Ik weet niet of je dat jaarlijks moet doen, maar je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je zoiets om de twee of drie jaar organiseert. En wat zou het geweldig zijn dat er uiteindelijk een dag ontstaat die zo bekend is dat de hele stad mee danst. Niet om het dansen, niet omdat ik het wel, maar om deze ziekte vroegtijdig op te kunnen sporen bij mensen die het onder de leden hebben. Dat zou toch geweldig zijn?”