Daniël Beukers (20) vertrekt naar FC Volendam

Daniël Beukers - Foto via FC Groningen

Daniël Beukers vertrekt na een jaar alweer bij FC Groningen De 20-jarige verdediger tekent voor drie seizoenen bij FC Volendam.

De voormalig jeugdinternational kwam vorige zomer over van AZ. Beukers tekende voor vier seizoenen, met een optie op nog een jaar.

Beukers stelde zich een jaar geleden als doel om zo snel mogelijk in de basis te staan bij FC Groningen. Maar door forse concurrentie kwam Beukers niet veel aan spelen toe in Groningen en stond slechts één keer in het groen-wit op het veld.