Dag vol verrassingen voor meester Henk uit Ten Boer

Het was woensdag feest op basisschool De Poort in Ten Boer. De ‘School met de Bijbel’ vierde niet alleen haar veertigjarig jubileum, het was ook de dag waarop meester Henk in het zonnetje werd gezet vanwege zijn aanstaande pensioen.

Meester Henk Oosterhuis werd woensdagochtend vanaf zijn huis opgehaald met een boerenkar. Eenmaal aangekomen op school stonden leerlingen en collega’s klaar om Oosterhuis te onthalen. De hele ochtend waren er feestelijke activiteiten met de leerlingen. Oosterhuis kreeg, na binnenkomst, meteen zijn eerste verrassing. De klas van meester Henk was, zonder zijn medeweten, ‘even weg’. In plaats daarvan gaf Oosterhuis, als verrassing, les aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. In de middag kregen ook ouders en andere genodigden de kans om afscheid van ‘meester Henk’ te nemen.

Oosterhuis werkt sinds 1984 in het onderwijs. De Poort in Ten Boer was het langst zijn werkgever. “Omdat Henk zo lang bij ons op school gewerkt heeft, is hij bekend bij veel mensen in Ten Boer,” vertelt Martin Grasdijk, directeur van basisschool De Poort. “Hoewel het jammer is dat we afscheid nemen van Henk, zijn we dankbaar voor zijn jarenlange, trouwe inzet als leerkracht bij ons op school.”