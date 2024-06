D66 ziet urban sportcentrum op Kardinge wel zitten: “Hiermee kun je de sport een enorme slinger geven”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het is belangrijk om naast verenigingssporten ook te investeren in urban sports. Dat zegt de fractie van D66 naar aanleiding van een artikel dat OOG Tv onlangs publiceerde.

OOG deed onlangs onderzoek naar de staat van de urban sports in de gemeente Groningen waarbij er met verschillende betrokkenen werd gesproken. Conclusie is dat het goed gaat maar dat het beter kan. Het huidige aanbod aan urban-faciliteiten wordt omschreven als beperkt. Zo kun je vaak een bepaalde urban sport maar op één plek in de gemeente beoefenen. De wens is dat er meer faciliteiten in wijken en dorpen komen. Daarnaast moet er een groot urban sportcentrum komen waar workshops, trainingen en internationale wedstrijden gehouden kunnen worden. De partijen zien Groningen als de urban hoofdstad van Nederland als een mooi doel.

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Aantal mensen dat op een andere manier sport dan in verenigingsverband groeit”

Jim Lo-A-Njoe is de fractievoorzitter van D66. Hij bevestigt het beeld dat urban sports in de lift zitten. “De Nederlandse Sportraad (het onafhankelijke adviesorgaan dat het kabinet en het parlement adviseert over sport in de Nederlandse samenleving, red.) heeft een tijdje geleden KPMG een groot onderzoek uit laten voeren. De resultaten daarvan zijn glashelder: bijna driekwart van de mensen die wekelijks sport, sport buiten verenigingsverband. Wat we de afgelopen tien, vijftien jaar hebben gezien is dat verenigingen stabiel blijven in hun ledenaantal maar dat de groep mensen die kiest om sport te beoefenen op een andere manier dan in verenigingsverband, gegroeid is.”

“Urban sports kun je beoefenen wanneer jij het wilt”

Volgens de politicus is een verklaring dat de manier waarop we leven veranderd is. “Een groeiende groep mensen, bijvoorbeeld ZZP’ers en studenten, hebben geen negen tot vijf bestaan. Wisselende diensten en schema’s zorgen er voor dat het niet altijd lukt om bij die vaste training op woensdagavond aanwezig te zijn. Urban sports zijn minder traditoneel georganiseerd. Sterker nog: het niet georganiseerd zijn in een vereniging is deels ook juist wat bij urban sports hoort. Dat geldt ook voor de flexibiliteit die daarbij hoort. Je kunt het beoefenen wanneer jij het wilt en er zijn geen vaste regels; Urban sports worden gekenmerkt door vrijheid. Wat trouwens wel belangrijk is om te vermelden is dat urban sporters geen individualisten zijn. Er zijn vaak sterke sociale verbanden onderling en urban sport communities hebben vaak een sterke gedeelde identiteit. Die identiteit reikt verder dan sport alleen; er is vaak ook een sterke relatie met muziek, cultuur en kunstvormen.”

“Tieners lopen warm voor urban sports”

En er is nog een andere reden: “Wat je ziet is dat kinderen veelal actief zijn bij sportverenigingen. Dat verandert wanneer ze een jaar of 13 zijn: als ze verhuizen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Vanaf dat moment haken veel pubers af bij de sportvereniging en komen er dan, ondanks alle inspanningen van sportverenigingen, ook niet meer terug. Wat we echter ook zien is dat ze dan juist wel warm lopen voor urban sports. Dat beeld zien wij heel duidelijk.”

Wat zijn urban sports?

Het gaat om sporten die vooral door jongeren beoefend worden in de stedelijke openbare ruimte. De oorsprong ligt in Amerika waar onder invloed van hiphop en R&B de straatcultuur in de jaren zeventig en tachtig tot furore kwam. De urban-familie bestaat grofweg uit drie onderdelen: 1. Sport (Bijvoorbeeld BMX, skaten en freerunnen) 2. Cultuur (graffiti, streetart, hiphop en dj-ing) 3. Dans (breakdance en urbandans). In Groningen is door de gemeente de Urban Sports Agenda vastgesteld die als doel heeft om de urban sports te laten groeien en een wezenlijk onderdeel te laten zijn van de sportagenda.

“De wil is er maar in de uitvoering kan het beter en sneller”

D66 deelt de mening dat het qua faciliteiten in de gemeente beter kan. “Maar er is de afgelopen jaren ook veel verbeterd”, zegt Lo-A-Njoe. “Ik kan me een sportdebat herinneren in aanloop naar de verkiezingen. Dat vond plaats op Kardinge. Ik bracht daar de urban sports ter berde, net als een aantal urban sporters in de zaal die daar bij aanwezig waren. Door de meeste andere partijen werd ik met grote vraagtekens aangekeken. Men had er wel van gehoord maar het werd niet belangrijk gevonden. Sinds 2019 is er veel veranderd. Als partij hebben we er mede voor gezorgd dat het op de agenda is gekomen. Overigens was destijds ook de SP al goed aangehaakt bij met name de skaters. Het is ondertussen opgenomen in het meerjarenprogramma sport en bewegen en er is een Urban Sports Agenda gekomen. Onlangs hebben we het ook besproken in het masterplan Sportvoorzieningen. De wil en de ambities zijn er, maar vooral in de uitvoering kan het nog veel beter en sneller. Er ligt nu bijvoorbeeld een half stedelijk skatepark in het Stadpark, maar de skaters wachten nog steeds op de andere helft. En de pumptrack Vinkhuizen laat voorlopig ook nog even op zich wachten.”

“Voor Groningen liggen er kansen”

De partijen waar OOG Tv mee sprak, stellen dat de urban sports aan de randen van de stad worden bedreven. Veel urban sports worden ook maar op één locatie aangeboden. Wil je BMX’en dan kun je bijvoorbeeld alleen terecht in Beijum. Lo-A-Njoe erkent dat dit beter kan: “In Beijum heb je een dirt park. Daar wordt met veel enthousiasme aan gewerkt door vrijwilligers als Keanu de Plaa. Dat vind ik echt fantastisch. Maar als we het hebben over een volwaardige BMX-baan. Die hebben we in onze gemeente niet; Groningse BMX-ers moeten naar Assen, Winschoten of Zevenhuizen. En dat ondanks dat het een olympische sport is. Voor Groningen liggen hier echt kansen.”

“Met een groot urban sportcentrum kun je een enorme slinger geven”

D66 broedt op twee ideeën: “Wij denken dat een stedelijk urban sportcentrum waardevol kan zijn wanneer er een duidelijke koppeling wordt gemaakt met een regionaal trainingscentrum (RTC). Veel urban sports zoals skateboarden, boulderen en brakedancen, zijn de afgelopen jaren, olympisch geworden. Door urban sport faciliteiten voor gevorderden te clusteren in een groot urban sportcentrum kun je een enorme slinger geven waarbij je dus urban sporters stimuleert om zich te ontwikkelen en te verbeteren in hun sport. Daarnaast denken wij dat het heel goed zou zijn dat je in de wijken kleinschalige urban sport faciliteiten aanlegt. Denk aan pumptracks, 3×3 basketbalcourts met één of twee baskets, skate- en callesthenicsparkjes. In het buitenland is dit al heel normaal. In Groningen zou dit een hele waardevolle toevoeging kunnen zijn: dat je als kind of puber uit huis stapt en dat zo’n faciliteit dichtbij in je wijk ligt. Dat zou het beoefenen van deze sporten kunnen stimuleren, waarbij de locaties ook gebruikt kunnen worden voor workshops van de urban-organisaties die we al hebben.”

“Urban sportcentrum op Kardinge”

Een urban sportcentrum zou wat D66 betreft gerealiseerd kunnen worden op Kardinge: “Wij denken dat dit de ideale plek is. Als we kijken naar urban sports dan zijn deze populair in wijken als Lewenborg, Beijum, De Hoogte en de Korrewegwijk. Het is logisch om in die regio iets moois aan te leggen. Van Kardinge weten we dat hier plannen voor zijn. Wat ons betreft blijft er in de gemeente een kunstijsbaan. Hoewel we niet met de locatie getrouwd zijn voor de ijsbaan, lijkt de kans dat er uberhaupt weer een ijsbaan komt, op die locatie het grootst. Daarom gaan wij voor de ijsbaan op Kardinge. Op dit moment heeft Kardinge veel asfalt. Het lijkt ons heel goed om hier een aantrekkelijke groene leefbare ruimte van te maken waar gewoond kan worden en waar ook volop gesport kan worden op de verschillende manieren die passen bij onze inwoners. Het zwembad is er, maar het toevoegen van een stedelijke urban sports centre, waar ook wedstrijden kunnen worden gehouden in bijvoorbeeld BMX, freerunnen, skateboarden en outdoor 3×3 toernooien kunnen worden gespeeld, lijkt ons waardevol in combinatie met een vitaliteitscampus. Voordeel van Kardinge is dat veel infrastructuur al aanwezig is en het ook goed bereikbaar is.”

In de gemeente Groningen wordt komende periode de Voorjaarsnota besproken: waar wordt geld aan uit gegeven, waar wordt op bezuinigd? Het zou zomaar kunnen dat D66 op het onderdeel van urban sports voorstellen gaat doen.