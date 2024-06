Cultuursector boos over btw-verhoging nieuw kabinet: “Laten we samen weer schreeuwen voor cultuur”

In het plan van het nieuwe kabinet gaat het btw-tarief in 2026 voor cultuur, media, logies, boeken en sport drastisch omhoog van 9 naar 21 procent.

Als reactie op de btw-verhoging verschijnen in dagbladen en sociale media berichten om te stoppen met de verhoging van de btw op kunst en cultuur, met de hashtag #geenhogerebtw!

Volgens Chris Garrit van EM2, die zonder subsidies werkt, komt het nieuws voor meerdere partijen hard aan. “Als eerste voor de makers, zoals DJ’s, bands en theatergezelschappen. Daarnaast ook voor zalen zoals wij. Maar vooral: degene die een kaartje koopt, want die betaalt straks elf procent meer, of misschien nog meer.”

In 2010 besloot voormalig staatssecretaris voor Cultuur Halbe Zijlstra onder Kabinet-Rutte I dat de ‘btw op podiumkunsten’ per 1 januari 2011 ook verhoogd zou worden, van 6 procent naar 19 procent. Daarmee wilde het Rijk 200 miljoen euro bezuinigen.

Na die aankondiging gingen in de stad duizenden Groningers met fakkels de straat op tijdens de landelijke actie ‘Nederland scheeuwt om Cultuur’. Uiteindelijk duurde de btw-verhoging een jaar, van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012.

Zo’n actie zou nu ook weer op zijn plaats zijn, denkt Garrits. “Ik ook dat het dit keer niet lang gaat duren. Ik doe de oproep aan alle culturele instellingen: laten we samen schreeuwen voor cultuur, want dat is kennelijk weer nodig.”