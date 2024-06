COC is nog altijd hard nodig: “Groningen is een fijne stad maar we horen ook verhalen van pesterijen en geweld”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het COC is nog altijd hard nodig. Dat zegt Mark Gils die voorzitter is van COC Groningen/Drenthe op de dag dat in Groningen Roze Zaterdag wordt gevierd.

“Hoe het er voor staat met de acceptatie van LHBTIQ+ in Groningen?” Herhaalt Gils de vraag. “Er ligt geen feitelijk onderzoek op tafel voor de gemeente maar wij horen hele gevarieerde verhalen. We horen mensen zeggen dat Groningen een hele fijne stad is om te wonen en te werken. Maar we horen ook verhalen van pesterijen op scholen en geweld tegen transgenderpersonen. Het is belangrijk om waakzaam te blijven.”

Luister naar Mark Gils die te gast was in het radioprogramma OOG Ochtendshow:

“COC is een grote vereniging”

Het COC werd opgericht in 1946. In eerste instantie werd er gewerkt onder de naam Shakespeare Club. In 1949 werd dit omgedoopt tot Cultuur- en Ontspannings Centrum. “Het was na de Tweede Wereldoorlog. Een hele andere tijd waarbij onze positie nogal achterliep. Het COC was om die reden een schuilnaam. Tegenwoordig is het een behoorlijk grote vereniging waarbij er ook twintig lokale verenigingen bestaan. Samen hebben zij zo’n achtduizend leden. Het COC kan gezien worden als een belangenvereniging voor de gemeenschap, waarbij we voor de hele groep opkomen. Ook denken we mee met de overheid over regelgeving.”

“Waar we eerst bezig waren met seksuele diversiteit is nu ook gender diversiteit belangrijk”

Volgens Gils zijn er sinds de oprichting mooie stappen gezet: “We hebben inderdaad een forse ontwikkeling doorgemaakt. Een mooi voorbeeld is de verandering in wetgeving. Nederland was het eerste land waar huwelijken tussen gelijke geslachten mogelijk was. Recent is een grondwetswijziging doorgevoerd waarbij de positie van LHBTIQ+ gewaarborgd is. In het begin lagen onze doelstellingen vooral op het gebied van seksuele diversiteit. Maar tegenwoordig is ook gender diversiteit belangrijk. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee waar we mee aan de slag gaan.”

“Ouders hebben soms meer moeite met de voorlichting dan dat tieners dat hebben”

Met de acceptatie kan het zoals gezegd beter. Een sleutel om deze acceptatie te verbeteren ligt op de scholen. In Groningen wordt er sinds 2009 voorlichting gegeven op onderwijsinstellingen. “We hebben een goed contact met de scholen en we komen er regelmatig langs om gastlessen te geven. De reacties tijdens deze lessen leiden tot gezonde discussies. De reacties van de leerlingen zijn heel wisselend. Soms zijn klassen erg geïnteresseerd, maar soms wordt er ook lacherig gedaan. Daarbij moet wel gezegd worden dat ouders soms meer moeite hebben met de voorlichting dan dat tieners dat hebben. Dat vinden we een opmerkelijke waarneming. Maar over het algemeen vinden er op de scholen hele prettige gesprekken plaats.”

Op deze Roze Zaterdag vinden er tal van activiteiten in Groningen plaats. “Mijn agenda is erg vol. Ik wil proberen om zoveel mogelijk mee te krijgen. De Pride Walk wordt erg bijzonder en ook verheug ik mij op de verschillende optredens.