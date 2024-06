Christelijk gereformeerde kerk Thesinge wordt opgeheven: “Op 7 juli is de opheffingsdienst”

Foto: Google Maps

Er komt een einde aan de kerkdiensten in de christelijk gereformeerde kerk in Thesinge. De gemeente wordt opgeheven.

De afgelopen jaren is het aantal leden afgenomen. De kerk zag bijvoorbeeld jongeren en jonge gezinnen afhaken. Met het verdwijnen van het kinder- en jeugdwerk is het steeds moeilijker geworden om ambten te vervullen en zijn de financiële zorgen toegenomen. Er zijn verschillende pogingen gedaan om de gemeente te laten voortbestaan. Zo is er in 2017 aansluiting gezocht bij de CGK Groningen met als doel om de kerk in Thesinge nieuw leven in te blazen. In 2019 werd samenwerking gezocht met de gemeenten van Midwolda en Delfzijl. Hier werd een kwartiermaker voor aangesteld, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus kwam dit proces toen niet van de grond.

Afgelopen voorjaar vond er een kerkelijke vergadering plaats, waarbij de leden besloten om tot opheffing over te gaan. De laatste dienst in de kerk vindt plaats op 7 juli. Tijdens de opheffingsdienst zal de kanselbijbel, het avondmaalstel en het doopvont uitgedragen worden. Het geld dat met de opheffing vrij komt wordt deels overgemaakt naar goede doelen. Daarnaast gaat een deel naar de ‘omgeving van Thesinge’ om de verkondiging van het evangelie te stimuleren en te ondersteunen. Wat er gaat gebeuren met het gebouw en de pastorie is nog onbekend. Hier wordt later een besluit over genomen.