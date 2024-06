Burgemeester opnieuw in gesprek met demonstranten Harmonieplein

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) heeft maandagmiddag opnieuw een gesprek gevoerd met de Pro-Palestijnse demonstranten die sinds een maand verblijven op het Harmonieplein. Anderhalve week geleden sprak de burgemeester ook al met de demonstranten.

Afgelopen woensdag liet Schuiling weten dat dit eerste gesprek een goed gesprek was geweest en dat het ook een vervolg zou krijgen. Dat vervolg kwam dus deze maandag. “Het is belangrijk om in gesprek te blijven met alle partijen. Dat geldt ook voor Joodse studenten en inwoners. Ook met hen ga ik graag in gesprek als men daar behoefte aan heeft. Dat is ook de rol die mensen van een burgemeester mogen verwachten”, liet Schuiling weten.

Banden met Israël verbreken

De demonstranten willen dat de RUG de banden met Israëlische instellingen en kennisinstituten verbreekt. Beide partijen praten sinds afgelopen voorjaar echter niet meer met elkaar. De RUG geeft aan wel in gesprek te willen. De demonstranten erkennen dit maar zeggen op hun beurt dat de RUG niet inhoudelijk wil luisteren. “Maanden wordt er al geprobeerd om een dialoog te starten”, liet actievoerder Laleh Almarjani eerder weten. “Maar dan wordt het weer afgezegd of uitgesteld. Onze eis is dat de banden met Israël volledig worden verbroken. Daar valt niet over te onderhandelen. Een voorstel dat de helft van de fondsen niet meer naar Israël gaat is voor ons onderhandelbaar.”

In gesprek

Het betekent dat de gesprekken muurvast zitten. Schuiling probeert de dialoog weer op gang te krijgen. Van de demonstranten wil hij weten wat hun verdere plannen zijn. De burgemeester is ook in gesprek met de RUG. Afgelopen week stelde de fractie van de VVD vragen over de demonstratie waarbij de partij zich af vroeg of deze niet beëindigd kon worden vanwege het effect op de omgeving. Volgens de burgemeester worden er geen regels overtreden. Het tijdsverloop is ook geen reden om in te kunnen grijpen. Tijdens het gesprek maandagmiddag ging het ook over de vernielingen bij twee RUG-gebouwen. De demonstranten lieten weten hier niks mee te maken te hebben.