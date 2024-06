Burgemeester: “Er zijn nu geen redenen om demonstratie Harmonieplein te beëindigen”

Er is volgens burgemeester Koen Schuiling (VVD) op dit moment geen aanleiding om de demonstratie op het Harmonieplein te beëindigen. Wat er op het plein gebeurt valt binnen de grenzen van wat toegestaan is.

Schuiling reageerde daarmee op vragen van de VVD-fractie. Ietje Jacobs-Setz: “Er wordt inmiddels een aantal weken gedemonstreerd op het Harmonieplein. In de volle breedte lijkt het op dit moment meer op een camping. Is dat de bedoeling? Wij begrijpen heel goed dat een demonstratie mag schuren om effect te hebben. Maar het zorgt ook voor overlast. Ondernemers en omwonenden hebben er last van en wij ontvangen berichten van studenten, die zich door de aanwezigheid van deze demonstranten, geïntimideerd voelen.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Kampement valt binnen de kaders”

Volgens Schuiling worden er op dit moment geen regels overtreden: “Wat er toegestaan is wordt beschreven in de Wet Openbare Manifestaties, de WOM. Het geeft ook de grenzen aan. Het kampement dat er ontstaan is, valt binnen de kaders van de WOM. Wij kunnen ingrijpen als de verkeerssituatie niet meer hanteerbaar is, of als de gezondheid op het plein is het geding is. We houden de situatie in de gaten en we zien op het gebied van gezondheid dat demonstranten er alles aan doen om afval af te voeren en om het gebied schoon te houden. Dat zorgt er voor dat we op dit moment het kampement gedogen. Ook omdat het een meningsuiting is. Het tijdsverloop is niet doorslaggevend om in te kunnen grijpen. Daarnaast hebben we gezien dat er een aantal tafels zijn geplaatst waarop informatie is te vinden, maar ook dit beweegt zich binnen de grenzen van het WOM.”

“In gesprek geweest”

De burgemeester vertelt dat hij vorige week een bezoek heeft gebracht aan de demonstranten: “Eerder heb ik aangegeven dat het geen zin heeft om gezichtsbedekking te dragen. Zo doen wij dat niet in Groningen als we met elkaar in gesprek gaan. Tijdens dit gesprek is er ook geen gezichtsbedekking gedragen.” Voor de fractie van PVV is het onderwerp aanleiding om vragen te stellen over de borden die er op het plein te vinden zijn met daarop uitingen in de richting van het zionisme. Schuiling: “Uitingen worden door het Openbaar Ministerie beoordeeld. De uiting die daar werd gedaan, daarvan is gezegd door het OM dat het niet strafbaar is.”

“Ik ga graag in gesprek”

De burgemeester vindt, net als de VVD-fractie, dat een demonstratie mag schuren: “Wat we op dit moment zien is dat de omliggende gebouwen toegankelijk zijn voor studenten en personeel. De huidige demonstratie kan daarom doorgaan, maar mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen dan gaan we een nieuwe afweging maken. De insteek is ook om het gesprek, dat ik vorige week gehad heb, een vervolg gaat krijgen. En dat geldt ook voor Joodse studenten en inwoners. Ook met hen ga ik graag in gesprek als men daar behoefte aan heeft. Dat is ook de rol die de mensen van een burgemeester mogen verwachten.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Dit kan dus tot de kerst gaan duren”

Jacobs-Setz: “Dus om het even heel duidelijk te krijgen: deze demonstratie zou in principe tot Kerstmis kunnen duren.” Schuiling: “Er moet een reden zijn om in te kunnen grijpen. Dat staat keurig beschreven in de WOM. Want om dat heel duidelijk neer te zetten: kijk hier niet de burgemeester op aan. Het is de WOM die bepaalt wat er mogelijk is en wat er toegestaan wordt. En dat is waar ik mij aan houd.”