Broedseizoen ooievaars Noorddijk eindigt in deceptie: “Alle vier de jongen zijn dood”

Het broedseizoen van de ooievaarsfamilie in Noorddijk is uitgelopen op een drama. Eerder dit voorjaar kwamen er vier jongen ter wereld. Maar dit kwartet is inmiddels niet meer in leven. Natuurmonumenten staat voor een raadsel.

“Wij weten niet wat er aan de hand is”, vertelt boswachter Bart Zwiers. “De jongen overleden één voor één. Afgelopen week overleed de laatste. Dit kadaver hebben we overgebracht naar Sovon. Sovon is het kenniscentrum in Nederland voor de verspreiding en trends van in het wild levende vogels. Wij willen namelijk weten wat er aan de hand is. Hoe kan het dat alle vier jongen overleden zijn?”

Eén van de natste meimaanden ooit”

Zolang Sovon nog geen antwoord heeft gegeven blijft het gissen. “Natuurlijk leggen wij als boswachters ons oor te luister. Het blijkt dat er tot nu toe meer jongen overlijden wat veroorzaakt wordt door het natte voorjaar. Het is één van de natste meimaanden ooit. En ooievaars kunnen daar slecht tegen.” Een mogelijk scenario is dat door de regen de kuikens te nat en te koud zijn geworden. Doordat ouders zelf ook kletsnat waren, zijn zij niet in staat geweest om hun kwetsbare jongen op te warmen. Door onderkoeling kunnen de jongen gestorven zijn. Zwiers: “Maar er zijn meer theorieën. Het kan misschien ook komen voor de vogelgriep. Dat is ook de reden waarom we Sovon onderzoek laten doen.”

“Ze eten massaal kikkers”

Vorig jaar konden de inwoners van Noorddijk hun geluk niet op. Al hun hele leven stond er een ooievaarspaal te pronken maar de ooievaars lieten het bouwwerk links liggen. Tot ze vorig jaar er ineens wel gingen broeden en er drie kuikens ter wereld kwamen. Dit jaar leek het opnieuw een succes te gaan worden. Zwiers: “Om de situatie in de gaten te houden hadden we een wildcamera opgehangen. We waren namelijk heel nieuwsgierig wat de ooievaars nu eigenlijk qua voedsel aanleveren aan hun kuikens. We gingen er vanuit dat dit wellicht weidevogels zouden kunnen zijn. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Uit de beelden blijkt dat ze dol zijn op kikkers en dat die dus massaal gevoerd worden.”

Wanneer het onderzoek van Sovon is afgerond is nog onbekend.