Brandweer in actie voor rokende scootmobiel accu in woning

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Brandweerlieden moesten dinsdagmiddag in actie komen in een woning aan het Savornin Lohmanplein, waar de accu van een scootmobiel stond te roken. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 16.45 uur bij de hulpdiensten binnen, waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “De melding was dat de accu vlam had gevat”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Toen wij arriveerden bleek het om een scootmobiel accu in een woning te gaan, die stond te roken. Wij hebben deze situatie onder controle gebracht. De woning hebben we geventileerd en we hebben de stichting Salvage ingeschakeld. Zij komen de bewoners ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De bewoners moesten vanwege de brand tijdelijk hun woning verlaten.