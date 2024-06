Brandweer herdenkt collega’s die tijdens hun werk om het leven kwamen

Foto: Rieks Oijnhausen

Met de brandweervlag halfstok en het spuiten van het water-ereteken zijn zaterdagmiddag de brandweermensen herdacht die tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden het leven hebben gelaten. De herdenking vond onder andere plaats bij de brandweerkazerne aan de Sontweg.

Het herdenken gebeurt sinds 2012. Bij het Nationaal Brandweermonument in Schaarsbergen vond om 12.00 uur een plechtigheid plaats. Bij de herdenking worden alle brandweermensen herdacht die sinds 5 mei 1945 om het leven zijn gekomen. In totaal staan er op het monument de namen van 99 brandweerlieden. Onder de namen ook die van de drie brandweerlieden die in 2008 om het leven kwamen bij een grote brand op een scheepswerf bij De Punt.

De herdenking vindt ieder jaar plaats op de derde zaterdag in juni. Naast de landelijke herdenking vraagt de Nederlandse brandweer aan lokale blusgroepen om bij hun kazernes stil te staan bij de herdenking. Op kazernes hangt daarom de brandweervlag halfstok en werd om 13.00 uur het water-ereteken gebracht waarbij er twee waterbogen gespoten worden.