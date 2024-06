Brand in gebouw Zernike Campus snel onder controle

Foto: 112groningen

In het Entrance Gebouw van de Zernike Campus heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 13.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Het gaat om een gebouw waar proeven worden uitgevoerd”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Een stuk isolatiemateriaal was op een apparaat gevallen en had vlam gevat. De Bedrijfshulpverlening heeft adequaat gehandeld en heeft het vuur onder controle gebracht.”

Ook zorgde de BHV er voor dat het gebouw ontruimd werd. De Vries: “Wij hebben een nacontrole gedaan. Daarbij hebben we bijvoorbeeld gecontroleerd op de hoeveelheid CO in de ruimte. Vrij snel daarna hebben we het pand weer vrij kunnen geven.”

Rond 15.00 uur moest de brandweer opnieuw naar het gebouw. Over dit incident is nog geen informatie bekend.