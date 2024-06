Brand in gebouw blijkt om feestje met vuur te gaan

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagavond in actie komen aan de Duinkerkenstraat vanwege een vermeende brand in een gebouw. Eenmaal op locatie bleek al snel dat de vork iets anders in de steel zat.

De melding van een gebouwbrand kwam rond 19.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “De brandweer kwam met spoed ter plaatse omdat de melding was dat er brand zou woeden in het gebouw”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Men trof ook flinke rookontwikkeling aan. Maar dit bleek veroorzaakt te worden door open vuur op een naastgelegen terrein. Daar werd een feestje gevierd.”

De fotograaf vertelt dat de brandweerlieden een nacontrole hebben gedaan maar al snel weer terug konden keren naar de kazerne.